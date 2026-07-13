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Последствия ударов РФ Фото: ОВА

Российские дроны попали в многоэтажку и супермаркет в Одесской области

13 июл 2026, 08:55
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Російська армія атакувала безпілотниками Одеську область.

Один із ворожих БпЛА влучив у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку в Одеському районі. Інший БпЛА окупанти спрямували у дах будівельного супермаркету. Виникли пожежі, які наразі вже ліквідовані. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер 13 липня повідомив у Telegram.

Водночас очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак поінформував, що внаслідок російської атаки було влучання по транспортній інфраструктурі міста. Наразі з’ясовуються деталі ворожої атаки.

Наслідки ударів РФ. Фото: ОВА

Нагадаємо, вночі 11 липня російські безпілотники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро осіб, серед них — дитина. Також пошкоджено 11 житлових будинків.

Источник: Ракурс


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