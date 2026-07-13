Последствия ударов РФ Фото: ОВА

https://racurs.ua/n214958-rossiyskie-drony-popali-v-mnogoetajku-i-supermarket-v-odesskoy-oblasti.html

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Російська армія атакувала безпілотниками Одеську область.

Один із ворожих БпЛА влучив у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку в Одеському районі. Інший БпЛА окупанти спрямували у дах будівельного супермаркету. Виникли пожежі, які наразі вже ліквідовані. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер 13 липня повідомив у Telegram.

Водночас очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак поінформував, що внаслідок російської атаки було влучання по транспортній інфраструктурі міста. Наразі з’ясовуються деталі ворожої атаки.

Нагадаємо, вночі 11 липня російські безпілотники атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів постраждали шестеро осіб, серед них — дитина. Також пошкоджено 11 житлових будинків.