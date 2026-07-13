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Силы беспилотных систем атаковали еще 15 судов российского флота. Фото:

Украинские СБС ночью поразили еще 15 судов флота РФ (ВИДЕО)

13 июл 2026, 14:00
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Сили безпілотних систем атакували ще 15 суден російського флоту.

Українські дрони уразили сім танкерів, п’ять суховантажів, пором і два буксири. Загалом за вісім діб операції «МоЛоЧКа» українські військові атакували вже 105 суден. Про це командувач Сил безпілотних систем Роберта Бровді повідомили у Telegram.

Також українські військові атакували дев’ять енергетичних об'єктів у Криму та знищили пускову установку С-400, ЗРК «Тор» і два радіолокаційних комплекси.

Тим часом Служба безпеки України заявила про ураження понад 10 військових, логістичних та паливних об'єктів РФ. У ході масштабної спецоперації були атаковані військові, логістичні та паливні об'єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Серед ураженого:

  • два патрульні катери проекту «Мангуст» в Чорному морі;
  • ангари з військовою технікою та спецобладнанням на авіабазі «Багерове»;
  • три стаціонарні РЛС;
  • два автомобільні пороми на терміналі «Крим», ще два — у порту Кавказ;
  • три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів і залізничний склад із цистернами у порту Кавказ;
  • залізничний склад із цистернами на вантажній станції «Кавказ»;
  • резервуарний парк нафтобази у Ставропольському краї РФ, що за 600 км від України.

Нагадаємо, 10 липня українські безпілотники уразили 18 російських суден. Серед них було 13 танкерів, три суховантажі, паром та допоміжне судно противника.

Источник: Ракурс


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