Сили безпілотних систем атакували ще 15 суден російського флоту. Фото:

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Сили безпілотних систем атакували ще 15 суден російського флоту.

Українські дрони уразили сім танкерів, п’ять суховантажів, пором і два буксири. Загалом за вісім діб операції «МоЛоЧКа» українські військові атакували вже 105 суден. Про це командувач Сил безпілотних систем Роберта Бровді повідомили у Telegram.

Також українські військові атакували дев’ять енергетичних об'єктів у Криму та знищили пускову установку С-400, ЗРК «Тор» і два радіолокаційних комплекси.

Тим часом Служба безпеки України заявила про ураження понад 10 військових, логістичних та паливних об'єктів РФ. У ході масштабної спецоперації були атаковані військові, логістичні та паливні об'єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Серед ураженого:

два патрульні катери проекту «Мангуст» в Чорному морі;

ангари з військовою технікою та спецобладнанням на авіабазі «Багерове»;

три стаціонарні РЛС;

два автомобільні пороми на терміналі «Крим», ще два — у порту Кавказ;

три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів і залізничний склад із цистернами у порту Кавказ;

залізничний склад із цистернами на вантажній станції «Кавказ»;

резервуарний парк нафтобази у Ставропольському краї РФ, що за 600 км від України.

Нагадаємо, 10 липня українські безпілотники уразили 18 російських суден. Серед них було 13 танкерів, три суховантажі, паром та допоміжне судно противника.