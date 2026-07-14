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Ракурс
Последствия российского удара в Сумах, фото: ГСЧС

В Сумах российский дрон повредил многоэтажку (ФОТО)

14 июл 2026, 14:37
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Російські загарбники атакували дронами житловий сектор у Сумах.

Ударний БпЛА влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку, у якому вибило вікна. Про це сьогодні, 14 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно обстежили місце влучання та надали необхідну допомогу громадянам. Інформації про травмованих не надходило, — розповіли у відомстві.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров сьогодні повідомив у своєму Telegram-каналі, що над Сумщиною за тиждень знищили та подавили майже 900 ворожих БпЛА. Серед них:

  • 681 ударний дрон;
  • 28 розвідувальних безпілотників;
  • 190 літальних апаратів подавлено засобами РЕБ.

Ворог атакує Сумщину безпілотниками постійно й інтенсивно. Лише за тиждень у небі над областю виявили 1089 ворожих дронів, — наголосив він. — 82% із них наші захисники знищили або подавили. Значну частину — ще до того, як вони могли наблизитися до населених пунктів.

Наслідки російського удару у Сумах, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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