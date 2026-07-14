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Наслідки російського удару у Сумах, фото: ДСНС
У Сумах російський дрон пошкодив багатоповерхівку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214995-u-sumah-rosiyskyy-dron-poshkodyv-bagatopoverhivku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували дронами житловий сектор у Сумах.
Ударний БпЛА влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку, у якому вибило вікна. Про це сьогодні, 14 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно обстежили місце влучання та надали необхідну допомогу громадянам. Інформації про травмованих не надходило, — розповіли у відомстві.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров сьогодні повідомив у своєму Telegram-каналі, що над Сумщиною за тиждень знищили та подавили майже 900 ворожих БпЛА. Серед них:
- 681 ударний дрон;
- 28 розвідувальних безпілотників;
- 190 літальних апаратів подавлено засобами РЕБ.
Ворог атакує Сумщину безпілотниками постійно й інтенсивно. Лише за тиждень у небі над областю виявили 1089 ворожих дронів, — наголосив він. — 82% із них наші захисники знищили або подавили. Значну частину — ще до того, як вони могли наблизитися до населених пунктів.