Ракурсhttps://racurs.ua/
Армия РФ сбросила шесть КАБов на Сумщину, три человека погибли, а семеро получили ранения. Фото:
Россияне сбросили шесть КАБов на Сумщину — трое погибших и семь раненыхhttps://racurs.ua/n215016-rossiyane-sbrosili-shest-kabov-na-sumschinu-troe-pogibshih-i-sem-ranenyh.htmlРакурс
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумській громаді.
У середу, 15 липня, ворог скинув на місто шість керованих авіаційних бомб. Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів — у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, відбулася по об'єктах інфраструктури. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.
Наразі відомо про трьох загиблих. Ще семеро осіб зазнали поранень. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.
Керівник ОВА поінформував, що в епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Росіяни свідомо атакували мирне населення.
Нагадаємо, 14 липня російська армія атакувала Суми із застосуванням касетного боєприпасу. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки. Семеро осіб зазнали поранень. П’ятьох постраждалих довелося госпіталізувати.