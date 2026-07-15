Армія РФ вдарила по житлових кварталах у Сумах, семеро осіб постраждали. Фото: НПУ

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Ракурс

Російські окупанти атакували житловий сектор на околиці Сум.

Ввечері 14 липня, ворог вдарив по місту із застосуванням касетного боєприпасу. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки. Семеро осіб зазнали поранень. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

П’ятьох постраждалих довелося госпіталізувати. Двох жінок і чоловіка з пораненнями обстежують. Вони перебувають під наглядом медиків. Ще двох чоловіків після огляду перевели на амбулаторне лікування.

Очільник ОВА наголосив, що на вулицях поблизу місця удару можуть залишатися нерозірвані боєприпаси. Мешканцям варто не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх.

У Нацполіції поінформували, що внаслідок обстрілу в Сумах пошкоджено два багатоквартирні та 11 приватних будинків, а також автозаправну станцію.

Загалом, як зазначили в НПУ, ворог бив по Сумській області керованими авіабомбами, ударними БпЛА, FPV-дронами, артилерією та РСЗВ. Внаслідок обстрілів 17 осіб постраждали. Поранень зазнали цивільні у Зноб-Новгородській, Хутір-Михайлівській, Середино-Будській, Шалигинській, Миколаївській та Недригайлівській громадах.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти спрямували дві ракети по житлових масивах Одеського району. На місці влучання на місці влучання загинула 69-річна жінка. Також постраждав 44-річний чоловік, якого з осколковими пораненнями доставили до лікарні.