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Армія РФ скинула шість КАБів на Сумщину, троє осіб загинули, а семеро зазнали поранень. Фото:

Росіяни скинули шість КАБів на Сумщину — троє загиблих та семеро поранених

15 лип 2026, 10:54
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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумській громаді.

У середу, 15 липня, ворог скинув на місто шість керованих авіаційних бомб. Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів — у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, відбулася по об'єктах інфраструктури. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо про трьох загиблих. Ще семеро осіб зазнали поранень. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Керівник ОВА поінформував, що в епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Росіяни свідомо атакували мирне населення.

Нагадаємо, 14 липня російська армія атакувала Суми із застосуванням касетного боєприпасу. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки. Семеро осіб зазнали поранень. П’ятьох постраждалих довелося госпіталізувати.

Джерело: Ракурс


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