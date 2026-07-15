Армія РФ скинула шість КАБів на Сумщину, троє осіб загинули, а семеро зазнали поранень. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Сумській громаді.

У середу, 15 липня, ворог скинув на місто шість керованих авіаційних бомб. Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів — у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, відбулася по об'єктах інфраструктури. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо про трьох загиблих. Ще семеро осіб зазнали поранень. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Керівник ОВА поінформував, що в епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Росіяни свідомо атакували мирне населення.

Нагадаємо, 14 липня російська армія атакувала Суми із застосуванням касетного боєприпасу. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки. Семеро осіб зазнали поранень. П’ятьох постраждалих довелося госпіталізувати.