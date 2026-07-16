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Уничтожение российских танкеров, скриншот видео
Морские дроны поразили два российских танкера в Черном море (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215045-morskie-drony-porazili-dva-rossiyskih-tankera-v-chernom-more-video.htmlРакурс
Морські дрони СБУ «Мамай» у взаємодії з ВМС уразили танкери «тіньового флоту» РФ «Louise 1» та «Banda» у Чорному морі.
Про це сьогодні, 16 липня, повідомив прес-центр СБУ.
Танкер «Louise 1» задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals, — розповіли у СБУ. — Танкер «Banda» також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.
Зазначається, що під час атаки морських дронів СБУ авіація ворога намагалась працювати по них — стріляла з кулеметів та скидала бомби, але безрезультатно.
У СБУ наголошують, що кожне таке судно, як елемент воєнної машини РФ, є законною ціллю:
Ураження суден «тіньового флоту» — це системне позбавлення кремля грошей на війну. Саме ці танкери, всупереч міжнародним санкціям, перевозять російську нафту й наповнюють бюджет держави-агресора мільярдами доларів. Тому кожен удар по «тіньовому флоту» — це прямий удар по здатності рф продовжувати агресію.