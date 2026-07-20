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Ракурс
Россияне атаковали беспилотниками АЗС в Николаеве, фото: ChatGPT

Россияне повредили две АЗС в Николаеве — ОВА

20 июл 2026, 09:38
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Російські загарбники сьогодні, 20 липня, вранці атакували Миколаївську область область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера».

В результаті у Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки, без постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.

Крім того, вчора ворог двічі атакував безпілотниками типу «Молнія» Галицинівську громаду у Миколаївському районі. Внаслідок однієї з атак у селі Прибузьке поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих — середньої тяжкості, стабільний. Також пошкоджено автомобіль.

Источник: Ракурс


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