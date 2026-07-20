Россияне атаковали беспилотниками АЗС в Николаеве, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n215094-rossiyane-povredili-dve-azs-v-nikolaeve-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 липня, вранці атакували Миколаївську область область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера».

В результаті у Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки, без постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.

Крім того, вчора ворог двічі атакував безпілотниками типу «Молнія» Галицинівську громаду у Миколаївському районі. Внаслідок однієї з атак у селі Прибузьке поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих — середньої тяжкості, стабільний. Також пошкоджено автомобіль.