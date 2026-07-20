Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n215093-dve-rakety-i-94-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-20-iulya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 липня (з 18.00 19 липня) атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із тимчасово окупованого Криму та 94 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Курська, Міллєрово, Орла, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання ракети та дев’яти ударних БпЛА на дев’яти локаціях;

одна ракета не досягла своєї цілі.