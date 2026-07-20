Две ракеты и 94 БпЛА атаковали Украину в ночь на 20 июля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n215093-dve-rakety-i-94-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-20-iulya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 липня (з 18.00 19 липня) атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із тимчасово окупованого Криму та 94 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Курська, Міллєрово, Орла, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання ракети та дев’яти ударних БпЛА на дев’яти локаціях;
- одна ракета не досягла своєї цілі.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.