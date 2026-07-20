Уничтожение координационного центра рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n215103-sbu-porazila-koordinacionnyy-centr-fsb-na-vot-hersonschiny-video.html

Ракурс

Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це сьогодні, 20 липня, повідомив прес-центр СБУ, опублікувавши відео.

Зазначається, що:

за попередніми оцінками, у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців;

результати розвідки СБУ також підтвердили, що на території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття;

під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.