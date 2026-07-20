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Уничтожение координационного центра рашистов, скриншот видео
СБУ поразила координационный центр ФСБ на ВОТ Херсонщины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215103-sbu-porazila-koordinacionnyy-centr-fsb-na-vot-hersonschiny-video.htmlРакурс
Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині.
Про це сьогодні, 20 липня, повідомив прес-центр СБУ, опублікувавши відео.
Зазначається, що:
- за попередніми оцінками, у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців;
- результати розвідки СБУ також підтвердили, що на території об'єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття;
- під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.
Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об'єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів фсб, — наголошують у СБУ.