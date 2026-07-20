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Последствия российских обстрелов Одесщины, фото: ГСЧС

Солнечные батареи и жилые дома повредили российские обстрелы Одесщины (ФОТО, ВИДЕО)

20 июл 2026, 15:15
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На Одещині внаслідок російського удару постраждали троє людей — двоє жінок та дитина віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована, дитині допомогу надали амбулаторно.

Про це сьогодні, 20 липня, повідомили прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Внаслідок влучань:

  • в Одеському районі виникла пожежа даху приватного будинку;
  • в іншому населеному пункті пошкоджені житлові будинки, гараж та легковий автомобіль;
  • пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.

Пожежі ліквідували, тривають роботи з усунення наслідків.

Наслідки російського обстрілу Одещини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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