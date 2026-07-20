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Последствия российских обстрелов Одесщины, фото: ГСЧС
Солнечные батареи и жилые дома повредили российские обстрелы Одесщины (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215106-solnechnye-batarei-i-jilye-doma-povredili-rossiyskie-obstrely-odesschiny-foto-video.htmlРакурс
На Одещині внаслідок російського удару постраждали троє людей — двоє жінок та дитина віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована, дитині допомогу надали амбулаторно.
Про це сьогодні, 20 липня, повідомили прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.
Внаслідок влучань:
- в Одеському районі виникла пожежа даху приватного будинку;
- в іншому населеному пункті пошкоджені житлові будинки, гараж та легковий автомобіль;
- пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.
Пожежі ліквідували, тривають роботи з усунення наслідків.