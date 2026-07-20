Последствия российских обстрелов Одесщины, фото: ГСЧС

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На Одещині внаслідок російського удару постраждали троє людей — двоє жінок та дитина віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована, дитині допомогу надали амбулаторно.

Про це сьогодні, 20 липня, повідомили прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Внаслідок влучань:

в Одеському районі виникла пожежа даху приватного будинку;

в іншому населеному пункті пошкоджені житлові будинки, гараж та легковий автомобіль;

пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.

Пожежі ліквідували, тривають роботи з усунення наслідків.