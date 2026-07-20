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Наслідки російського обстрілу Одещини, фото: ДСНС
Сонячні батареї та житлові будинки пошкодив російський обстріл Одещини (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215106-sonyachni-batareyi-ta-jytlovi-budynky-poshkodyv-rosiyskyy-obstril-odeschyny-foto-video.htmlРакурс
На Одещині внаслідок російського удару постраждали троє людей — двоє жінок та дитина віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована, дитині допомогу надали амбулаторно.
Про це сьогодні, 20 липня, повідомили прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.
Внаслідок влучань:
- в Одеському районі виникла пожежа даху приватного будинку;
- в іншому населеному пункті пошкоджені житлові будинки, гараж та легковий автомобіль;
- пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.
Пожежі ліквідували, тривають роботи з усунення наслідків.