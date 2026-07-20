Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Одещини, фото: ДСНС

Сонячні батареї та житлові будинки пошкодив російський обстріл Одещини (ФОТО, ВІДЕО)

20 лип 2026, 15:15
999

На Одещині внаслідок російського удару постраждали троє людей — двоє жінок та дитина віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована, дитині допомогу надали амбулаторно.

Про це сьогодні, 20 липня, повідомили прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Внаслідок влучань:

  • в Одеському районі виникла пожежа даху приватного будинку;
  • в іншому населеному пункті пошкоджені житлові будинки, гараж та легковий автомобіль;
  • пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.

Пожежі ліквідували, тривають роботи з усунення наслідків.

Наслідки російського обстрілу Одещини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів