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Директор ФБР Кэш Пател планирует совершить визит в Россию. Фото:

Директор ФБР планирует посетить Россию впервые за последние 13 лет — Politico

21 июл 2026, 10:55
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Директор ФБР США Кеш Пател планує здійснити візит до Росії.

Якщо ця поїздка, яка запланована на 14−15 жовтня, відбудеться, то це буде вперше за 13 років, як очільник американського правоохоронного відомства відвідував РФ. Пател спочатку зупиниться в Москві, а потім вирушить до Санкт-Петербурга. Про це повідомило видання Politico з посиланням на американського посадовця та інші власні джерела.

Очікується, що директора ФБР прийматиме Федеральна служба безпеки Росії. Наразі невідомо, чи зустрінеться Пател з президентом РФ Володимиром Путіним. Також невідомою залишається мета візиту.

Як пише видання, останнім директором ФБР, який побував у РФ, був Роберт Мюллер. Від побував у Росії в 2013 році. Згодом саме Мюллер очолив розслідування ймовірного втручання росіян у президентські вибори у США 2016 року та можливих зв’язків Москви з передвиборчим штабом Дональда Трампа.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США відредагувало документи у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, приховавши імена президента Дональда Трампа та інших відомих людей.

Джерело: Politico

Источник: Ракурс


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