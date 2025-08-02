Bloomberg: ФБР приховало ім’я Трампа з документів у справі Епштейна

https://racurs.ua/ua/n208258-bloomberg-fbr-pryhovalo-im-ya-trampa-z-dokumentiv-u-spravi-epshteyna.html

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Федеральне бюро розслідувань США відредагувало документи у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, приховавши імена Дональда Трампа та інших відомих людей, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, ім’я Трампа вимарала з документів група співробітників ФБР, яка проводила остаточний огляд файлів. Йдеться про співробітників бюро, які відповідають за дотримання закону про свободу інформації. Їм було доручено вивчити архів справи та визначити, які документи можна опублікувати.

У результаті, як повідомлялося раніше, під час перевірки співробітники ФБР виявили численні згадки про Трампа та інших відомих людей у файлах Епштейна. Як зазначає Bloomberg, сама собою згадка їхніх імен не можна вважати доказом злочину або навіть натяком на правопорушення. У якому контексті їхні імена згадувалися, невідомо.

За словами джерел Bloomberg, ім’я чинного президента США було приховано у файлах Епштейна, оскільки на момент початку федерального розслідування щодо фінансиста у 2006 році Трамп був приватною особою.

Підставою до редактури стали два винятки із Закону про свободу інформації. Вони захищають людей та їхні персональні дані у документах правоохоронних органів від «невиправданого вторгнення в особисте життя». Bloomberg пише, що це поширена практика для влади США навіть якщо йдеться про публічні постаті.

Документи у справі Епштейна, за даними Bloomberg, відредагували перед тим, як Мін’юст США та ФБР вирішили, що «подальше розкриття» матеріалів, пов’язаних з Епштейном, «не буде доцільним чи виправданим».

Дональд Трамп був знайомий із Джеффрі Епштейном, а після його смерті неодноразово висловлював теорію про те, що фінансист вів «список клієнтів», яким «позичав» неповнолітніх для сексу. На його думку, у цьому списку могли бути демократи. Трамп обіцяв опублікувати список після повернення на пост президента. Проте нещодавно адміністрація Трампа заявила, що списку не існує. Це викликало критику на адресу лідера США найбільш відданих його прихильників із табору MAGA.