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Последствия российской атаки по Одессе, фото: ГСЧС

В Одессе выросло количество пострадавших в результате российской атаки — ОВА

21 июл 2026, 21:00
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В Одесі до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по історичному центру міста, завданій сьогодні, 21 липня вдень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, до 4 людей зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога по Одесі. За медичною допомогою звернулися ще двоє людей: 38-річний чоловік та 19-річна дівчина, — розповів він.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що в Одесі внаслідок російської атаки на історичний центр міст постраждали дві людини — 17-річний юнак та 23-річна дівчина.

Источник: Ракурс


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