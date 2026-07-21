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Последствия российских обстрелов Одессе 21 июля, фото: ГСЧС
Россияне ударили по историческому центру Одессы — есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215137-rossiyane-udarili-po-istoricheskomu-centru-odessy-est-postradavshie-foto-video.htmlРакурс
В Одесі внаслідок російської атаки на історичних центрі міста постраждали дві людини — 17-річний юнак та 23-річна дівчина.
Про це повідомили прес-служба ДСНС та очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
На місці влучання пошкоджені фасад і скління чотириповерхового будинку. Вибуховою хвилею й уламками також пошкоджені три легкові та вантажний автомобіль
Місцеве видання «Думська» з посиланням власні джерела повідомляє, що в будівлю у центрі міста влучив реактивний «шахед».
Джерело: «Думська», ДСНС, Сергій Лисак