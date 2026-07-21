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Последствия российского обстрела Запорожья, фото: ГСЧС
В Запорожье выросло количество погибших в результате российских обстрелов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215136-v-zaporoje-vyroslo-kolichestvo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov-video.htmlРакурс
У Запоріжжі внаслідок російських ударів керованими авіабомбами, завданих сьогодні, 21 липня, загинули три людини — 67-річна жінка та чоловіки віком 62 та 49 років.
Ще 13 людей травмовано. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Запорізької ОВА.
Також внаслідок атаки:
- сталося загоряння квартир з третього по дев’ятий поверхи житлового будинку та 18 легкових автомобілів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 13 автівок і поруч розташовані будівлі. Рятувальники ліквідували пожежі та проводять розбір і проливку конструкцій;
- ще за однією адресою сталося часткове руйнування триповерхової будівлі, за іншою — складської будівлі. Горіли легкові автомобілі.
На місцях працюють усі екстрені служби міста.