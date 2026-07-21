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Армия РФ атаковала Запорожье. Фото: ОВА
Оккупанты сбросили авиабомбы на жилые кварталы Запорожья (ФОТО)https://racurs.ua/n215130-okkupanty-sbrosili-aviabomby-na-jilye-kvartaly-zaporojya-foto.htmlРакурс
Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю.
У вівторок, 21 липня, окупанти скинули керовані авіаційні бомби на міські житлові квартали. Наразі відомо, що одна людина загинула. Ще одна особа зазнала поранень. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.
Також внаслідок бомбардування зазнали пошкоджень будинки та нежитлові приміщення. Виникли пожежі. Наразі триває рятувальна операція.
Нагадаємо, 21 липня війська Російської Федерації атакували безпілотниками Херсон та Харківську область. У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула 45-річна співробітниця обласної військової адміністрації, а на Харківщині жертвою стала 66-річна жінка.