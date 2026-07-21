Армія РФ атакувала Запоріжжя. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n215130-okupanty-skynuly-aviabomby-na-jytlovi-kvartaly-zaporijjya-foto.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю.

У вівторок, 21 липня, окупанти скинули керовані авіаційні бомби на міські житлові квартали. Наразі відомо, що одна людина загинула. Ще одна особа зазнала поранень. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Також внаслідок бомбардування зазнали пошкоджень будинки та нежитлові приміщення. Виникли пожежі. Наразі триває рятувальна операція.

Нагадаємо, 21 липня війська Російської Федерації атакували безпілотниками Херсон та Харківську область. У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула 45-річна співробітниця обласної військової адміністрації, а на Харківщині жертвою стала 66-річна жінка.