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Ракурс
Армія РФ атакувала Запоріжжя. Фото: ОВА

Окупанти скинули авіабомби на житлові квартали Запоріжжя (ФОТО)

21 лип 2026, 12:54
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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запоріжжю.

У вівторок, 21 липня, окупанти скинули керовані авіаційні бомби на міські житлові квартали. Наразі відомо, що одна людина загинула. Ще одна особа зазнала поранень. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Також внаслідок бомбардування зазнали пошкоджень будинки та нежитлові приміщення. Виникли пожежі. Наразі триває рятувальна операція.

Нагадаємо, 21 липня війська Російської Федерації атакували безпілотниками Херсон та Харківську область. У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів загинула 45-річна співробітниця обласної військової адміністрації, а на Харківщині жертвою стала 66-річна жінка.

Джерело: Ракурс


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