Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: ДСНС

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу (ВІДЕО)

21 лип 2026, 16:01
999

У Запоріжжі внаслідок російських ударів керованими авіабомбами, завданих сьогодні, 21 липня, загинули три людини — 67-річна жінка та чоловіки віком 62 та 49 років.

Ще 13 людей травмовано. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Запорізької ОВА.

Також внаслідок атаки:

  • сталося загоряння квартир з третього по дев’ятий поверхи житлового будинку та 18 легкових автомобілів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще 13 автівок і поруч розташовані будівлі. Рятувальники ліквідували пожежі та проводять розбір і проливку конструкцій;
  • ще за однією адресою сталося часткове руйнування триповерхової будівлі, за іншою — складської будівлі. Горіли легкові автомобілі.

На місцях працюють усі екстрені служби міста.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів