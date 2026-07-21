Наслідки російського обстрілу Одесі 21 липня, фото: ДСНС

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В Одесі внаслідок російської атаки на історичних центрі міста постраждали дві людини — 17-річний юнак та 23-річна дівчина.

Про це повідомили прес-служба ДСНС та очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

На місці влучання пошкоджені фасад і скління чотириповерхового будинку. Вибуховою хвилею й уламками також пошкоджені три легкові та вантажний автомобіль

Місцеве видання «Думська» з посиланням власні джерела повідомляє, що в будівлю у центрі міста влучив реактивний «шахед».

Джерело: «Думська», ДСНС, Сергій Лисак