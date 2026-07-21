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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Одесі 21 липня, фото: ДСНС

Росіяни вдарили по історичному центру Одеси — є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

21 лип 2026, 16:46
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В Одесі внаслідок російської атаки на історичних центрі міста постраждали дві людини — 17-річний юнак та 23-річна дівчина.

Про це повідомили прес-служба ДСНС та очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

На місці влучання пошкоджені фасад і скління чотириповерхового будинку. Вибуховою хвилею й уламками також пошкоджені три легкові та вантажний автомобіль

Місцеве видання «Думська» з посиланням власні джерела повідомляє, що в будівлю у центрі міста влучив реактивний «шахед».

Наслідки російського обстрілу Одесі 21 липня, фото: ДСНС

Джерело: «Думська», ДСНС, Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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