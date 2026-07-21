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Ракурс
Рашисты ударили по гражданскому автомобилю в Харьковской области, фото: «Історична правда»

Российский дрон убил двух женщин в гражданском автомобиле на Харьковщине

21 июл 2026, 21:38
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Російські загарбники сьогодні, 21 липня, близько 18.50 вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю в Руській Лозовій на Харківщині.

Двоє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Загинули дві мешканки Руської Лозової — жінки віком 51 та 39 років. Також поранення дістав 55-річний місцевий мешканець — водій автомобіля. Постраждалого госпіталізовано до одного з медичних закладів Харкова. Чоловік отримав вибухову травму, струс головного мозку, акубаротравму та уламкове поранення стегна, — розповів очільник МВА.

Крім того, сьогодні близько 20.10 рашисти завдали удару FPV-дроном по території приватного домоволодіння в Безруках цієї ж громади.

Унаслідок влучання поранення дістав 38-річний чоловік. Потерпілому надається необхідна медична допомога, діагноз встановлюється, — зазначив Задоренко.

Источник: Ракурс


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