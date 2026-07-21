Рашисты ударили по гражданскому автомобилю в Харьковской области, фото: «Історична правда»

https://racurs.ua/n215145-rossiyskiy-dron-ubil-dvuh-jenschin-v-grajdanskom-avtomobile-na-harkovschine.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 липня, близько 18.50 вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю в Руській Лозовій на Харківщині.

Двоє людей загинули. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Загинули дві мешканки Руської Лозової — жінки віком 51 та 39 років. Також поранення дістав 55-річний місцевий мешканець — водій автомобіля. Постраждалого госпіталізовано до одного з медичних закладів Харкова. Чоловік отримав вибухову травму, струс головного мозку, акубаротравму та уламкове поранення стегна, — розповів очільник МВА.

Крім того, сьогодні близько 20.10 рашисти завдали удару FPV-дроном по території приватного домоволодіння в Безруках цієї ж громади.