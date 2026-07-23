Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская областная прокуратура

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У Запоріжжі відомо вже про 25 постраждалих внаслідок російського авіаудару, завданого по місту сьогодні, 23 липня, ввечері.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

25 людей внаслідок сьогоднішнього ворожого удару звернулися за допомогою до лікарів. Серед них — шестеро дітей, у тому числі тримісячне немовля, — розповів Федоров.

Прес-служба Запорізької обласної прокуратури повідомляє, що внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали житлові багатоквартирні будинки, приміщення медичного центру, непрацюючого закладу освіти та промислова інфраструктура. Також понівечено автомобілі.

Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).