Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n215193-rashisty-atakovali-zaporoje-kabami-18-ranenyh-foto.html

Ракурс

Рашисти вдарили п’ятьма керованими авіабомбами по Запоріжжю.

Пошкоджені житлові будинки та приватний медзаклад. Про це сьогодні, 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

П’ять КАБів наприкінці робочого дня ворог скинув на житлові квартали — точно знаючи, що постраждають цивільні, — наголосив він.

Наразі відомо про 18 поранених. Інформація про можливе перебування людей під завалами не підтвердилася.