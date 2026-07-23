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Ракурс
Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Рашисти атакували Запоріжжя КАБами — 18 поранених (ФОТО)

23 лип 2026, 18:49
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Рашисти вдарили п’ятьма керованими авіабомбами по Запоріжжю.

Пошкоджені житлові будинки та приватний медзаклад. Про це сьогодні, 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

П’ять КАБів наприкінці робочого дня ворог скинув на житлові квартали — точно знаючи, що постраждають цивільні, — наголосив він.

Наразі відомо про 18 поранених. Інформація про можливе перебування людей під завалами не підтвердилася.

Джерело: Ракурс


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