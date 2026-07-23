Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n215193-rashysty-atakuvaly-zaporijjya-kabamy-18-poranenyh-foto.html

Ракурс

Рашисти вдарили п’ятьма керованими авіабомбами по Запоріжжю.

Пошкоджені житлові будинки та приватний медзаклад. Про це сьогодні, 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

П’ять КАБів наприкінці робочого дня ворог скинув на житлові квартали — точно знаючи, що постраждають цивільні, — наголосив він.

Наразі відомо про 18 поранених. Інформація про можливе перебування людей під завалами не підтвердилася.