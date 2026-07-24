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Поражен завод «АВИТЕК» в Кирове, фото: Exilenova+
Поражен завод, производивший зенитные ракеты для российской армии — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215207-porajen-zavod-proizvodivshiy-zenitnye-rakety-dlya-rossiyskoy-armii-smi-foto-video.htmlРакурс
У російському Кірові, за 1,2 тис. км від кордону з Україною, атаковано завод «АВІТЕК», що виробляє зенітні ракети для армії РФ, виникла пожежа.
Про це сьогодні, 24 липня, повідомив Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів.
Зазначається, що сьогодні вранці жителі Кірова повідомили про вибухи та пожежу. У соцмережах з’явилися відповідні фото та відео. Згідно з ними, атаковано та горить АТ «Вятське машинобудівне підприємство «АВІТЕК», розташоване зп адресою: м. Кіров, Жовтневий проспект, 1А.
Це підприємство випускає продукцію військового, подвійного та цивільного призначення, зокрема:
- засоби протиповітряної оборони;
- авіаційні комплектуючі та катапультні крісла для порятунку пілотів;
- авіаційні вантажопідйомні системи та лебідки;
- балочні тримачі та інше авіаційне обладнання.
Підприємство має повний виробничий цикл — від ливарного та ковальсько-пресового виробництва до остаточного збирання та випробувань виробів.
Підприємство, залучене, залучено до кооперації із виробництва зенітно-ракетних комплексів «Тор» й перебуває під санкціями США, України та інших країн.
Джерело: Astra