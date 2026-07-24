Последствия удара по заводу в Кирове, скриншот видео

https://racurs.ua/n215209-udar-po-rossiyskomu-zavodu-v-kirove-podtverdil-zelenskiy-video.html

Ракурс

Сили оборони України сьогодні, 24 липня, уразили одне з важливих воєнних підприємств в російському Кірові.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що це підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по Україні:

Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь.

Також він повідомив, що було завдано далекобійного удару на відстані майже 1 тис. 350 км по нафтовому обʼєкту.

Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням, — додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про атаку на розташований у Кірові завод «АВІТЕК», що виробляє зенітні ракети для армії РФ.