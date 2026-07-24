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Ракурс
Наслідки удару по заводу у Кірові, скріншот відео

Удар по російському заводу у Кірові підтвердив Зеленський (ВІДЕО)

24 лип 2026, 12:03
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Сили оборони України сьогодні, 24 липня, уразили одне з важливих воєнних підприємств в російському Кірові.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що це підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по Україні:

Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь.

Також він повідомив, що було завдано далекобійного удару на відстані майже 1 тис. 350 км по нафтовому обʼєкту.

Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням, — додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення про атаку на розташований у Кірові завод «АВІТЕК», що виробляє зенітні ракети для армії РФ.

Джерело: Ракурс


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