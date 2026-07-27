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Силы обороны поразили ряд важных объектов в РФ, фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны поразили экспортный терминал в РФ и ретранслятор ударных БпЛА — Генштабhttps://racurs.ua/n215242-sily-oborony-porazili-eksportnyy-terminal-v-rf-i-retranslyator-udarnyh-bpla-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 27 липня, завдали ураження експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ.
Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також уражено:
- наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» у районі Залізного Порту Херсонської області. Ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотниками, що застосовуються противником для ударів по території України;
- автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який противник використовує для військової логістики на ТОТ півдня України;
- ремонтний підрозділ окупантів у Кадіївці на Луганщині;
- склад паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області;
- склад матеріально-технічних засобів у Перевальному (окупований Крим).