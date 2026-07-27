Силы обороны поразили ряд важных объектов в РФ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215242-sily-oborony-porazili-eksportnyy-terminal-v-rf-i-retranslyator-udarnyh-bpla-genshtab.html

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 27 липня, завдали ураження експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ.

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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