Сили оборони вразили низку важливих об’єктів у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n215242-syly-oborony-vrazyly-eksportnyy-terminal-u-rf-ta-retranslyator-udarnyh-bpla-genshtab.html

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 27 липня, завдали ураження експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ.

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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