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Сили оборони вразили низку важливих об’єктів у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони вразили експортний термінал у РФ та ретранслятор ударних БпЛА — Генштаб

27 лип 2026, 14:43
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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 27 липня, завдали ураження експортному терміналу у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ.

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на його території. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також уражено:

  • наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» у районі Залізного Порту Херсонської області. Ретранслятор забезпечує збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотниками, що застосовуються противником для ударів по території України;
  • автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який противник використовує для військової логістики на ТОТ півдня України;
  • ремонтний підрозділ окупантів у Кадіївці на Луганщині;
  • склад паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному Луганської області;
  • склад матеріально-технічних засобів у Перевальному (окупований Крим).

Джерело: Ракурс


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