Последствия российского удара в Донецкой области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали авіаудару по приватному сектору селища Біленьке на Донеччині — троє людей загинули.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Влучання прийшлися у два будинки, всередині яких перебували люди. Близько 17 годин тривали аварійно-рятувальні роботи. На жаль, з-під уламків зруйнованих осель рятувальники вилучили тіла трьох загиблих людей, — розповіли у ДСНС.

Наразі роботи завершені. Надзвичайники спільно з комунальниками розібрали 25 тонн будівельних конструкцій та ліквідували пожежі.