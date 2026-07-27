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Последствия российского удара в Донецкой области, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по поселку в Донецкой области — трое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

27 июл 2026, 19:34
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Російські загарбники завдали авіаудару по приватному сектору селища Біленьке на Донеччині — троє людей загинули.

Про це сьогодні, 27 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Влучання прийшлися у два будинки, всередині яких перебували люди. Близько 17 годин тривали аварійно-рятувальні роботи. На жаль, з-під уламків зруйнованих осель рятувальники вилучили тіла трьох загиблих людей, — розповіли у ДСНС.

Наразі роботи завершені. Надзвичайники спільно з комунальниками розібрали 25 тонн будівельних конструкцій та ліквідували пожежі.

Російські війська продовжують цілеспрямований терор проти цивільного населення Донеччини — це свідомі воєнні злочини, від яких щодня гинуть і страждають мирні українці, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російського удару на Донеччині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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