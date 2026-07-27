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Наслідки російського удару на Донеччині, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по селищу на Донеччині — троє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215250-rashysty-vdaryly-po-selyschu-na-donechchyni-troie-zagyblyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники завдали авіаудару по приватному сектору селища Біленьке на Донеччині — троє людей загинули.
Про це сьогодні, 27 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Влучання прийшлися у два будинки, всередині яких перебували люди. Близько 17 годин тривали аварійно-рятувальні роботи. На жаль, з-під уламків зруйнованих осель рятувальники вилучили тіла трьох загиблих людей, — розповіли у ДСНС.
Наразі роботи завершені. Надзвичайники спільно з комунальниками розібрали 25 тонн будівельних конструкцій та ліквідували пожежі.
Російські війська продовжують цілеспрямований терор проти цивільного населення Донеччини — це свідомі воєнні злочини, від яких щодня гинуть і страждають мирні українці, — наголошують у ДСНС.