Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n215252-rossiyskiy-dron-atakoval-zaporoje-chetvero-postradavshih-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 27 липня, атакували дроном торгову точку в одному з районів міста Запоріжжя.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.