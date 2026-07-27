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Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА
Российский дрон атаковал Запорожье — четверо пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n215252-rossiyskiy-dron-atakoval-zaporoje-chetvero-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 липня, атакували дроном торгову точку в одному з районів міста Запоріжжя.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За меддопомогою звернулися жінка, десятирічний хлопчик та двоє підлітків п’ятнадцяти років, — розповів він.