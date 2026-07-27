Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n215252-rosiyskyy-dron-atakuvav-zaporijjya-chetvero-postrajdalyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 липня, атакували дроном торгову точку в одному з районів міста Запоріжжя.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.