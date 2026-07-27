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Ракурс
Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Російський дрон атакував Запоріжжя — четверо постраждалих (ФОТО)

27 лип 2026, 20:46
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Російські загарбники сьогодні, 27 липня, атакували дроном торгову точку в одному з районів міста Запоріжжя.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За меддопомогою звернулися жінка, десятирічний хлопчик та двоє підлітків п’ятнадцяти років, — розповів він.

Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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