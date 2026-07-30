Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні 30 липня (з 18.00 29 липня), завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Основний напрямок удару — Київщина та Львівщина. Також було атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину.

Особливість масованої атаки — одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості «балістики» та крилатих ракет, — розповіли в Повітряних силах.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу — 74 ракети і 284 БпЛА різних типів:

чотири протикорабельні ракети «Циркон"/"Онікс» (район пуску — Курська область РФ);

дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/"С-400"/KN-23 (райони пуску — Брянська, Воронезька, Курська області РФ);

61 крилату ракету Х-101/"Калібр» (район пуску — Вологодська область, Новоросійськ — РФ);

284 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивних), «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків російських Брянська, Курська, Орла і Шаталово).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — зазначили в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 цілей — 55 ракет та 265 безпілотників різних типів:

одну 1 балістичну ракету «Іскандер-М"/С-400/KN-23;

54 крилаті ракети Х-101/"Калібр»;

265 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано: