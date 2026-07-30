Последствия удара российской ракеты в Польше, социальные сети

https://racurs.ua/n215319-rossiyskaya-raketa-h-101-nochu-zaletela-na-territoriu-polshi-sibiga-video.html

Ракурс

Російська крилата ракета Х-101 в ніч на сьогодні, 30 липня, вторглася на територію Польщі в ході масштабного удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Це ще одне наочне підтвердження того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальною необхідністю і слугує гарантією захисту всього євроатлантичного співтовариства, — наголосив він.

Сибіга зазначив, що загалом по Україні було випущено 74 ракети — багато з яких балістичні — та сотні безпілотників. Є загиблі, зокрема діти.

Терор Путіна наочно демонструє, що необхідність посилення протиракетної оборони України та всієї Європи є нагальною, — додав Сибіга. — Кожне рішення щодо додаткових засобів протиповітряної оборони для України має бути прийняте без зволікань, а всі угоди про постачання додаткових перехоплювачів — реалізовані якомога швидше.

У соцмережах вже з’явилося відео, яке, як стверджується, показує момент падіння цієї ракети.