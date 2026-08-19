Рашисты за сутки потеряли более 1,1 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215693-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-190-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 471 тис. 160 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 190 осіб. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 276 танків;

25 тис. 162 бойові броньовані машини;

48 тис. 205 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 43 одиниці РСЗВ;

1 тис. 577 одиниць засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 311 наземних робототехнічних комплексів;

469 тис. 197 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 10 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

136 тис. 318 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 548 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 239 бойових зіткнень.

Ворог вчора здійснив один ракетний удар із застосуванням двох ракет та 87 авіаударів, під час яких скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, російські загарбники застосували 11 тис. 130 дронів-камікадзе та здійснили 3 тис. 70 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 27 — із застосуванням РСЗВ.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:

Кореньок, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Безсалівка, Уланове, Товстодубове, Лужки, Волфине, Яструбщина, Середина Буда Сумської області;

Тимановичі, Сеньківка, Гута-Студенецька, Янжулівка, Тополя Чернігівської області.

Авіаударів зазнали Товстодубове та Рибці.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та одне місце запуску безпілотних літальних апаратів.