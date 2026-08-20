Россияне атаковали пункт пропуска на границе с Молдовой. Фото:

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Російські дрони атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Ворог вдарив по цьому об'єкти в Одеській області у ніч проти 20 серпня. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram, але не навів деталей про наслідки атаки.

Тим часом Одеська обласна військова адміністрація поінформувала, що внаслідок нічної ворожої атаки знеструмлені 13 тис. абонентів. Ремонтні бригади працюють на місцях. На ще одній локації через російський удар загорілися два причепи від вантажних автомобілів з продуктами харчування.

Тим часом стало відомо, що під час нічної атаки РФ по Україні дрон залетів в Молдову. У Міністерстві оборони країни заявили, що повітряну ціль зафіксували в Гагаузії, поблизу села Етулія. Близько 3.22 вона покинула повітряний простір Молдови і знову залетіла в Україну.

Крім того, російський безпілотник вночі впав на території Румунії. Приблизно о 2.23 радари румунської ППО виявили групу повітряних цілей біля кордону з Україною, на півночі повіту Тулча. Військові піднімали у повітря два іспанські F-18, а також румунський гелікоптер IAR-330 SOCAT, які стежили за ситуацією.

Згодом, о 3.21, БпЛА залетів у повітряний простір Румунії, а через три хвилини впав у безлюдній місцевості за 4 км від міста Грінду. Спалахнула пожежа, яка потім самостійно зникла.

Польща також минулої ночі превентивно піднімала в небо авіацію.

Нагадаємо, вночі 20 серпня внаслідок влучань у Броварському та Бориспільському районах спалахнули масштабні пожежі на промислових об'єктах. Наразі відомо про одного загиблого та сімох травмованих. Пошкоджено приватні будинки, склади, автозаправна станція, багатоповерхівка та автомобілі.