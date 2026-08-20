В Киеве в результате падения обломков БПЛА на бизнес-центр погиб человек

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские беспилотники атаковали Киев 20 августа, фото: vz.ua
В Киеве в результате падения обломков БПЛА на бизнес-центр погиб человекhttps://racurs.ua/n215741-v-kieve-v-rezultate-padeniya-oblomkov-bpla-na-biznes-centr-pogib-chelovek.htmlРакурс
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі столиці сталося загоряння в будівлі бізнес-центру.
Про це сьогодні, 20 серпня, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.
Згодом Кличко уточнив, що в приміщення постраждалого бізнес-центру було виявлено одного загиблого та двох постраждалих.
Рятувальники продовжують розвідку в будівлі, — додав він.
Близько 17.00 у Києві було оголошено повітряну тривогу в Києві через атаку ворожих БпЛА. Згодом прес-служба КМВА повідомила про загоряння бізнес центру у Голосіївському районі внаслідок російської атаки.