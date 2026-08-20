У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА на бізнес-центр загинула людина

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Російські безпілотники атакували Київ 20 серпня, фото: vz.ua
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА на бізнес-центр загинула людинаhttps://racurs.ua/ua/n215741-u-kyievi-vnaslidok-padinnya-ulamkiv-bpla-na-biznes-centr-zagynula-ludyna.htmlРакурс
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА у Голосіївському районі столиці сталося загоряння в будівлі бізнес-центру.
Про це сьогодні, 20 серпня, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.
Згодом Кличко уточнив, що в приміщення постраждалого бізнес-центру було виявлено одного загиблого та двох постраждалих.
Рятувальники продовжують розвідку в будівлі, — додав він.
Близько 17.00 у Києві було оголошено повітряну тривогу в Києві через атаку ворожих БпЛА. Згодом прес-служба КМВА повідомила про загоряння бізнес центру у Голосіївському районі внаслідок російської атаки.