Зросла кількість загиблих та постраждалих у Києві й області. Фото: ДСНС

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Ракурс

Зросла кількість постраждалих внаслідок нічного російського обстрілу Києва.

До 15 збільшилась кількість загиблих через масований удар по столиці. Рятувальники виявили у Солом’янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області вже понад 40 поранених від цієї російської атаки. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У двох локаціях у Києві, а також на трьох локаціях у Бориспільському та Броварському районах Київської області працюють понад 600 рятувальників і поліцейських.

Поліція на місцях атаки розгорнула штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. У столиці вже опрацьовано понад 200 звернень.

У Києві сильно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня, дитсадок. ДСНС залучила до розбору завалів та порятунку людей всі необхідні підрозділи та роботизовану техніку. Надзвичайники перевіряють, чи є ще під завалами люди.

У Київській області спалахнули масштабні пожежі на складах з побутовими товарами. Рятувальники намагаються локалізувати полум’я й залучили авіацію.

Нагадаємо, вночі 20 серпня російські окупанти атакували Київ балістикою, крилатими ракетами та реактивними дронами. Пожежі та руйнування були зафіксовані на понад 12 локаціях у трьох районах — Святошинському, Дарницькому та Солом’янському. Місцева влада та профільні служби раніше повідомляли про 11 загиблих та 33 постраждалих.