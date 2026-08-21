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Последствия российских ударов по Сумщине, фото: Сумская ОВА

Рашисты массированно атаковали Сумы — шесть пострадавших (ФОТО)

21 авг 2026, 11:13
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Російські загарбники з вечора 20 серпня масовано атакували безпілотниками Сумщину.

Про це сьогодні, 21 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Увечері росіяни атакували Конотоп, попередньо — швидкісними БпЛА реактивного типу. Зафіксовано три прицільні удари по житловому сектору. Пошкоджені будинки, — розповів він. — Дивом обійшлося без загиблих і поранених. В однієї жінки — гостра реакція на стрес, — зазначив він.

Уночі росіяни масовано атакували Суми:

  • зафіксовано влучання на чотирьох локаціях. В епіцентрі одного з ударів — двоповерховий житловий будинок. Є масштабні пошкодження;
  • наразі відомо про шістьох постраждалих, серед них 16-річна дівчина.

У лікарні залишається 50-річна жінка. Попередньо, у неї травми середньої тяжкості. Решта постраждалих отримали необхідну допомогу та лікуються амбулаторно, — розповів Григоров.

Очільник ОВА додав, що усі постраждалі — жителі двоповерхового будинку, який прицільно атакував російський ударний БпЛА.

Наслідки російських ударів по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


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