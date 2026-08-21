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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Украинский дрон уничтожил тепловоз на железной дороге, соединяющей Крым с Ростовом (ВИДЕО)

21 авг 2026, 14:21
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Українські безпілотники знищили цистерну з пальним та тепловоз на залізниці, що сполучає Крим із Ростовом, а також низку іншої логістичної техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 21 серпня, опубліковані на сторінках у соцмережах підрозділу SIGNUM.

Ефективність армії напряму залежить від логістики. Якщо ресурси, техніка та боєприпаси не доїжджають туди, де вони потрібні — ворогу стає значно важче воювати, — наголошується в описі відео. — Завдяки скоординованим діям Сил оборони ворог уже зазнав трильйонних втрат.

Источник: Ракурс


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