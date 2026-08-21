Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n215759-ukrainskiy-dron-unichtojil-teplovoz-na-jeleznoy-doroge-soedinyauschey-krym-s-rostovom-video.html

Ракурс

Українські безпілотники знищили цистерну з пальним та тепловоз на залізниці, що сполучає Крим із Ростовом, а також низку іншої логістичної техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 21 серпня, опубліковані на сторінках у соцмережах підрозділу SIGNUM.

Ефективність армії напряму залежить від логістики. Якщо ресурси, техніка та боєприпаси не доїжджають туди, де вони потрібні — ворогу стає значно важче воювати, — наголошується в описі відео. — Завдяки скоординованим діям Сил оборони ворог уже зазнав трильйонних втрат.