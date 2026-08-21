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Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
Український дрон знищив тепловоз на залізниці, що сполучає Крим із Ростовом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215759-ukrayinskyy-dron-znyschyv-teplovoz-na-zaliznyci-scho-spoluchaie-krym-iz-rostovom-video.htmlРакурс
Українські безпілотники знищили цистерну з пальним та тепловоз на залізниці, що сполучає Крим із Ростовом, а також низку іншої логістичної техніки російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 21 серпня, опубліковані на сторінках у соцмережах підрозділу SIGNUM.
Ефективність армії напряму залежить від логістики. Якщо ресурси, техніка та боєприпаси не доїжджають туди, де вони потрібні — ворогу стає значно важче воювати, — наголошується в описі відео. — Завдяки скоординованим діям Сил оборони ворог уже зазнав трильйонних втрат.
If resources, equipment, and ammunition fail to reach where they are needed, it becomes significantly harder for the enemy to wage war.
The targets struck in this video include a fuel tanker and a diesel locomotive on the railway line connecting Crimea to Rostov #signumpic.twitter.com/SQJXGkqFPM
— SIGNUM (@umftteam) August 21, 2026