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Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Український дрон знищив тепловоз на залізниці, що сполучає Крим із Ростовом (ВІДЕО)

21 сер 2026, 14:21
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Українські безпілотники знищили цистерну з пальним та тепловоз на залізниці, що сполучає Крим із Ростовом, а також низку іншої логістичної техніки російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 21 серпня, опубліковані на сторінках у соцмережах підрозділу SIGNUM.

Ефективність армії напряму залежить від логістики. Якщо ресурси, техніка та боєприпаси не доїжджають туди, де вони потрібні — ворогу стає значно важче воювати, — наголошується в описі відео. — Завдяки скоординованим діям Сил оборони ворог уже зазнав трильйонних втрат.

Джерело: Ракурс


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