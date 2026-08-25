Рашисты за сутки потеряли более 1,2 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215803-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-230-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 479 тис. 300 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 230 осіб. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 293 танки;

25 тис. 220 бойових броньованих машин;

48 тис. 567 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 58 одиниці РСЗВ;

1 тис. 587 одиниць засобів ППО;

440 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 378 наземних робототехнічних комплексів;

479 тис. 882 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 52 крилаті ракети;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

139 тис. 221 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 582 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та здійснив 80 авіаударів, під час яких скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9 тис. 641 дрон-камікадзе та здійснили 3 тис. 203 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, 83 — із застосуванням РСЗВ.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:

Бачівськ, Кореньок, Рижівка, Товстодубове, Уланове, Волфине, Будки, Шпиль, Рогізне, Кучерівка, Безсалівка, Винторівка, Гаврилова Слобода, Старикове, Атинське, Вовківка, Малушине, Середина Буда та Яструбщина Сумської області;

Янжулівка, Богданове та Клюси Чернігівської області.

Авіаударів зазнало Товстодубове.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 11 районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських систем, пункт управління БпЛА та ще один важливий об'єкт противника.