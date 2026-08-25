Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки в Днепропетровской области, фото: ГСЧС
Рашисты ночью обстреляли торгово-развлекательный центр в Днепропетровской области (ФОТО)https://racurs.ua/n215809-rashisty-nochu-obstrelyali-torgovo-razvlekatelnyy-centr-v-dnepropetrovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 серпня, обстріляли торговельно-розважальний центр у Слобожанському Дніпровського району на Дніпропетровщині.
Виникли пожежі на території поряд із ТРЦ та всередині будівлі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно ліквідували займання. Пошкоджений вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру, — розповіли у відомстві.
Інформація щодо постраждалих не надходила.