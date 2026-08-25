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Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, фото: ДСНС
Рашисти вночі обстріляли торговельно-розважальний центр на Дніпропетровщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215809-rashysty-vnochi-obstrilyaly-torgovelno-rozvajalnyy-centr-na-dnipropetrovschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 серпня, обстріляли торговельно-розважальний центр у Слобожанському Дніпровського району на Дніпропетровщині.
Виникли пожежі на території поряд із ТРЦ та всередині будівлі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники оперативно ліквідували займання. Пошкоджений вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру, — розповіли у відомстві.
Інформація щодо постраждалих не надходила.