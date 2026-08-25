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Ракурс
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині, фото: ДСНС

Рашисти вночі обстріляли торговельно-розважальний центр на Дніпропетровщині (ФОТО)

25 сер 2026, 11:46
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 серпня, обстріляли торговельно-розважальний центр у Слобожанському Дніпровського району на Дніпропетровщині.

Виникли пожежі на території поряд із ТРЦ та всередині будівлі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували займання. Пошкоджений вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру, — розповіли у відомстві.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Джерело: Ракурс


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