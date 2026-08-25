Дві ракети та 150 БпЛА атакували Україну в ніч на 25 серпня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n215806-dvi-rakety-ta-150-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-25-serpnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні 25 серпня (з 18.00 24 серпня) атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області та керованою авіаційною ракетою Х-31П із Брянської області РФ, а також 150 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, — наголошують у Повітряних силах.